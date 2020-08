XXXII Civita Festival dal 25 agosto al 6 settembre: ecco il programma (Di giovedì 13 agosto 2020) Grazie alla collaborazione di una serie di privati virtuosi che hanno messo in rete risorse e forze, dal 25 agosto al 6 settembre 2020, torna a Civita Castellana (VT) il CivitaFestival che, giunto alla trentaduesima edizione, rappresenta il più longevo Festival del viterbese e tra i primi 10 del centro Italia. Una staffetta di grande teatro, musica jazz, folk, classica, contemporanea, alternata a mostre, performance e letteratura, che, in collaborazione con il Polo Direzione Regionale Musei del Lazio diretto da Edith Gabrielli, si svolgerà a Forte Sangallo, imponente fortezza in terra falisca costruita nel 1495 su volere di Alessandro VI Borgia e al Chiostro trecentesco di San Francesco. La suggestiva scenografia ospiterà uno tra i Festival ... Leggi su laprimapagina

