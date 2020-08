Formula 1 – Fine dell’incubo per Sergio Perez: negativo al Coronavirus, correrà al Montmelò (Di giovedì 13 agosto 2020) Sergio Perez è pronto al ritorno. Il pilota messicano è risultato negativo al test per il Coronavirus e sarà presente, a bordo della sua Racing Point, sul circuito del Montmelò per il Gp di Spagna. Sergio Perez era risultato positivo al Coronavirus alla vigilia del weekend del primo Gp di Silverstone, dopo aver effettuato il canonico test. Il nativo di Guadalajara aveva raccontato di essere andato a trovare la madre in Messico, dopo il Gp dell’Ungheria, contraendo probabilmente il Covid-19 in quel momento. Il suo posto è stato preso da Hulkenberg in entrambi i Gp di Silverstone. Tornato nuovamente in salute, Sergio Perez potrà dunque riprendere il suo posto sull monoposto rosa per la ... Leggi su sportfair

