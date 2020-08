Willy - Il Principe di Bel-Air, il reboot sarà sotto forma di drama? (Video) (Di mercoledì 12 agosto 2020) Si parla da tempo di un reboot di Willy-Il Principe di Bel-Air. Una sit-com che è entrata nel cuore del pubblico, che fa parte dei ricordi della tv degli anni Novanta e che ha indiscutibilmente lanciato la carriera da attore di Will Smith. Che reboot sia, quindi: ma cosa accadrebbe se la sit-com diventasse un drama?E' l'idea che è venuta al giovane regista Morgan Cooper, che l'anno scorso realizzò un vero e proprio trailer cinematografico (lo potete vedere in alto), "Bel-Air", prendendo spunto dalla mitica sigla della serie tv e dalla sua trama principale per presentare un racconto che vira verso i toni più oscuri e drammatici rispetto a quelli leggeri della commedia. Will Smith e Jada Pinkett Smith lavorano ad uno spin-off di ... Leggi su blogo

