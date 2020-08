Esclusiva: panchina Pro Vercelli, domani incontro con Modesto (Di mercoledì 12 agosto 2020) Alberto Gilardino pensa alla Primavera del Bologna o alla Juve Under 23, la Pro Vercelli vira su un altro allenatore. E domani ci sarà un incontro con Francesco Modesto, reduce da una sfortunata esperienza a Cesena, tra l’altro seguito recentemente da Valoti per il Napoli Primavera. Possibile un accordo con la Pro Vercelli, domani summit. Foto: logo Pro Vercelli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Il Torino deve compiere una rivoluzione, iniziata con la scelta di affidare la panchina a Giampaolo, e per farlo sta sfruttando questi giorni di mercato per fare cassa con le cessioni, alcune illustri ...