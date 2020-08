Campania, troppi contagi di coronavirus dall’estero: arriva nuova ordinanza di De Luca (Di mercoledì 12 agosto 2020) arriva la stretta del governatore Vincenzo De Luca in Campania contro gli irresponsabili del coronavirus. Dopo l’incremento di casi provenienti dall’estero, con l’ordinanza firmata ieri il Presidente della Regione impone a tutti i cittadini campani che facciano rientro da vacanze fuori dai confini nazionali di segnalarsi all’Asl. Campania, obbligo di tampone a chi rientra dall’estero … L'articolo Campania, troppi contagi di coronavirus dall’estero: arriva nuova ordinanza di De Luca Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

