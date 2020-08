Lodi, dalla Regione 9 milioni per il Parco Tecnologico Padano (Di martedì 11 agosto 2020) Lodi, 11 agosto 2020 - Fondi regionali per la ripresa post emergenza Covid: 9 milioni di euro su un totale di stanziamento di 13,750, saranno destinati al "rilancio" del Parco Tecnologico Padano , ... Leggi su ilgiorno

rbriddick1977 : @Camillamariani4 @nicolettagrima2 Sì. Mio nonno era bracciante tra Milano e Pavia e forse Lodi. Immagino quanti ne… - Ascaso08 : @martafana Riotta è uno dei tanti come Rampini, Andrea Salerno , Michele Serra e temo lo stesso Ruotolo, che tesse… - AngeFrange : @ObamoliniB Dove è stata pubblicata 'sta roba? Sai, ho appena sentito sulla radio svizzera le lodi dell' ue alla de… - triandafil : RT @AzzurraBarbuto: Per Sibilia è più rilevante la notizia del blocco di due partenze in Tunisia che la notizia di 8 mila arrivi in Italia… - nonnadedi : @IlMici8 Come ti capisco mio marito, pace all'anima sua, era leghista e mio fratello piccolo ,abbiamo 20 di differe… -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi dalla Lodi, dalla Regione 9 milioni per il Parco Tecnologico Padano Il Giorno Aiuti al Mezzogiorno, imprese sconcertate. Lega e Forza Italia: “Una misura elettorale”

Le critiche agli sconti del 30% sui contributi per i lavoratori. E i malumori si fanno largo anche dentro il Pd ROMA.Il decreto Agosto di 25 miliardi come al solito non accontenta nessuno e fa venire ...

"Seggi fuori dalle aule? La legge lo vieta"

Non c’è pace nella scuola coinvolta, come sede elettorale, nella tornata di settembre. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina pubblica un post dove elogia i sindaci che stanno spostando i seggi fu ...

Le critiche agli sconti del 30% sui contributi per i lavoratori. E i malumori si fanno largo anche dentro il Pd ROMA.Il decreto Agosto di 25 miliardi come al solito non accontenta nessuno e fa venire ...Non c’è pace nella scuola coinvolta, come sede elettorale, nella tornata di settembre. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina pubblica un post dove elogia i sindaci che stanno spostando i seggi fu ...