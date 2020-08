Carolyn Smith brutta disavventura domestica lividi e dolori (Foto) (Di martedì 11 agosto 2020) Uno scatto di Carolyn Smith delle ultime ore ha fatto preoccupare i fan, la giudice di Ballando con le stelle sta bene, ha solo qualche livido Ha fatto preoccupare i fan uno scatto postato di recente da uno dei giudici più amati di Ballando con le stelle. Di chi stiamo parlando? Di Carolyn Smith, diventata famosa con il programma di Rai 1 di Milly Carlucci. La Smith in uno scatto postato da lei stessa appariva dolorante e con dei lividi. Nulla di grave, però, ha avuto semplicemente un piccolo incidente domestico. La Smith stessa lo ha spiegato ai fan che le hanno inviato numerosi messaggi per chiederle cosa le era successo. Così lei ha ribadito che non era nulla di grave e che le era capitato qualcosa mentre si occupava delle ... Leggi su kontrokultura

infoitcultura : Carolyn Smith si sfoga: 'Chemio in lockdown una tragedia, 5 anni di cure. Non merito questi attacchi' - infoitcultura : Carolyn Smith, cattive notizie. E’ di nuovo in ospedale - infoitcultura : Carolyn Smith: “La prima chemio del lockdown è stata una tragedia. Pensateci prima di attaccarmi” - infoitcultura : Carolyn Smith: “Chiamare Spa Day la chemio è il mio modo di affrontarla” - infoitcultura : Carolyn Smith e la chemioterapia, cosa è accaduto durante il lockdown -