Esclusiva: Samuele Ricci-Fiorentina, avanti tutta. Il Napoli aveva offerto 11 milioni (Di lunedì 10 agosto 2020) Samuele Ricci viaggia verso la Fiorentina, un potenziale grande colpo per il centrocampista centrale classe 2001 in uscita da Empoli. I rapporti tra i due club sono eccellenti, i contatti si sono intensificati negli ultimi giorni e nelle ultime ore. Non ci sono le firme, ma la strada è tracciata. Due cose importanti su Samuele Ricci: il Napoli aveva offerto 11 milioni e raggiunto un’intesa con l’Empoli, ma il ragazzo ha indugiato e l’operazione non è andata in porto. Il Borussia Dortmund ha mandato un osservatore ricavando relazioni eccellenti, ma adesso la Fiorentina lavora per anticipare tutti. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Samuele_Pirotta : RT @VanityFairIt: Abbiamo intervistato in esclusiva @MarroneEmma, @mikasounds, #HellRaton e #ManuelAgnelli, i quattro giudici della 14esima… -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Samuele Esclusiva: Samuele Ricci-Fiorentina, avanti tutta. Il Napoli aveva offerto 11 milioni alfredopedulla.com “Padre e figlio in overdose”: muore il 25enne, grave il genitore che scrisse libro contro la droga

La dipendenza che li univa li ha separati per sempre. Un uomo di 54 anni e il figlio 25enne sono stati soccorsi nella tarda serata di sabato a Lido di Camaiore, in Versilia, dopo l’assunzione di un co ...

Chiavari: da domani il Festival della Parola Summer Edition

Tre serate di incontri, spettacoli e concerti, per restare uniti nelle difficoltà e tornare a sorridere insieme. Con questo spirito torna, a partire da martedì 4 agosto 2020, il Festival della Parola ...

La dipendenza che li univa li ha separati per sempre. Un uomo di 54 anni e il figlio 25enne sono stati soccorsi nella tarda serata di sabato a Lido di Camaiore, in Versilia, dopo l’assunzione di un co ...Tre serate di incontri, spettacoli e concerti, per restare uniti nelle difficoltà e tornare a sorridere insieme. Con questo spirito torna, a partire da martedì 4 agosto 2020, il Festival della Parola ...