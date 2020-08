Coronavirus in Lombardia oggi: i dati del bollettino del 7 agosto (Di venerdì 7 agosto 2020) L’andamento del Coronavirus oggi in Lombardia con i dati del bollettino della Regione: oggi 69 nuovi positivi e nessun decesso. Ieri i nuovi casi erano 118. Coronavirus in Lombardia oggi: i dati del bollettino del 6 agosto Il bollettino della Regione Lombardia specifica che tra i 69 nuovi casi 5 sono debolmente positivi e uno è stato trovato in seguito a test sierologico. Sono stati effettuati 8128 tamponi per un totale complessivo di 1.352.490. Scendono di due unità i ricoverati in terapia intensiva che ora sono nove, mentre salgono gli ospedalizzati non in terapia intensiva che sono 170, in aumento di due unità. Per quanto ... Leggi su nextquotidiano

