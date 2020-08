Milano: Eni stanzia 4,9 mln per nuovo pronto soccorso infettivologico Ospedale Sacco (Di giovedì 6 agosto 2020) Milano, 6 ago. (Adnkronos) – Eni ha deciso di finanziare il nuovo pronto soccorso infettivologico dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, che sarà realizzato secondo i più moderni criteri di edilizia sanitaria. L’intervento, che prevede un impegno complessivo di 4,9 milioni di euro, consiste nell’ampliamento della struttura esistente e nell’allestimento del nuovo percorso, attraverso la realizzazione di nuovi spazi per pre-triage, triage, bonifica, visita ed osservazione breve, e la ristrutturazione di alcune aree dell’Ospedale, per complessivi 1.800 metri quadrati, dotando il reparto di posti letto di osservazione e di isolamento e sale visita ad alto ... Leggi su calcioweb.eu

