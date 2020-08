Fiumicino, Lega: ‘Boom di clandestini, presentata interrogazione su ruolo centro accoglienza’ (Di giovedì 6 agosto 2020) «La politica dei ‘Porti Aperti’ e del ‘Prima i clandestini’ targata Pd-5Stelle sta portando al collasso il già precario sistema di accoglienza nel nostro Paese gestito in larga parte dalle cosiddette Coop Rosse. Ogni giorno centinaia di irregolari, molti dei quali positivi al Covid, entrano in Italia senza permesso intasando i centri di accoglienza che sono nati in tutti i Comuni d’Italia, Fiumicino compresa. Ecco perché abbiamo presentato una interrogazione al sindaco di Montino, per sapere cosa accada all’interno del centro di accoglienza di via del Fontanile di Mezzaluna. Il centro dovrebbe accogliere italiani e stranieri con status di rifugiati politici in stato di disagio. Nell’interrogazione chiediamo al ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Fiumicino, Lega: ‘Boom di clandestini, presentata interrogazione su ruolo centro accoglienza’ - AGR_web : Fiumicino, boom di clandestini nel Centro di accoglienza, la Lega presente un'interrogazione 'La politica dei ‘Port… - TerlizziGerardo : RT @LegaSalvini: Presenti in piazza a Fiumicino (Roma). Non ci arrendiamo all'invasione! OGGI E DOMANI la Lega non si ferma. In centinaia d… - TerlizziGerardo : RT @Noiconsalvini: Presenti in piazza a Fiumicino (Roma). Non ci arrendiamo all'invasione! OGGI E DOMANI la Lega non si ferma. In centinaia… - LiberoTes : RT @LegaSalvini: Presenti in piazza a Fiumicino (Roma). Non ci arrendiamo all'invasione! OGGI E DOMANI la Lega non si ferma. In centinaia d… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiumicino Lega Fiumicino, boom di clandestini nel Centro di accoglienza, la Lega presente un'interrogazione AGR online Fiumicino, boom di clandestini nel Centro di accoglienza, la Lega presente un'interrogazione

(AGR) "La politica dei ‘Porti Aperti’ e del ‘Prima i clandestini’ targata Pd-5Stelle sta portando al collasso il già precario sistema di accoglienza nel nostro Paese gestito in larga parte dalle cosid ...

Caro voli, biglietti “regalati” per lasciare la Sicilia ma alle stelle per venirci (FOTO)

Prezzi dei voli ancora alle stelle per arrivare in Sicilia e meno cari per lasciare l’Isola. Un controsenso se l’obiettivo delle istituzioni è quello di favorire il turismo e l’economia siciliana. Di ...

(AGR) "La politica dei ‘Porti Aperti’ e del ‘Prima i clandestini’ targata Pd-5Stelle sta portando al collasso il già precario sistema di accoglienza nel nostro Paese gestito in larga parte dalle cosid ...Prezzi dei voli ancora alle stelle per arrivare in Sicilia e meno cari per lasciare l’Isola. Un controsenso se l’obiettivo delle istituzioni è quello di favorire il turismo e l’economia siciliana. Di ...