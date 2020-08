Covid Campania, 5 casi su 2.919 tamponi. Boom di pazienti guariti: 14 in un giorno (Di giovedì 6 agosto 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di crisi della Regione Campania: 5 casi positivi su 2.919 tamponi (in totale 5.035 contagi su 343.950 tamponi), nessuna vittima... Leggi su ilmattino

