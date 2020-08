Messina: donna scomparsa con il figlio piccolo dopo incidente, proseguono ricerche (Di mercoledì 5 agosto 2020) Palermo, 5 ago. (Adnkronos) – Ancora una notte di ricerche senza esito a Caronia, piccolo centro del messinese, dove è scomparsa, dopo un piccolo incidente, Viviana Parisi, di 43 anni, insieme con il figlio Gioele, 4. L’incidente stradale autonomo è avvenuto due giorni fa sull’autostrada A 20 Messina Palermo, all’altezza della frazione di Torre del Lauro di Caronia (Messina). Per tutta la notte la polizia stradale, ma anche i vigili del fuoco, i carabinieri, gli uomini della forestale, oltre alla protezione civile e tanti volontari hanno setacciato la zona ma senza esito. Nella sua auto sono stati rinvenuti i suoi effetti personali tra cui il cellulare. La Procura di Patti ha ... Leggi su meteoweb.eu

(PRIMAPRESS) - MESSINA - Questa mattina all’alba sono riprese le ricerche anche con l’uso di droni della polizia ed unità cinofile per trovare Viviana Parisi, la 43 donna di Messina scomparsa insieme ...Da lunedì non si hanno più loro notizie di Viviana Parisi e del figlio di 4 anni, scomparsi dopo un banale incidente in autostrada all'altezza di Caronia. Stamattina sono nuovamente riprese le ricerch ...