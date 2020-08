Ricercato internazionale trovato nel Vesuviano: IL NOME (Di martedì 4 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoErcolano (Na) – Ieri mattina gli agenti del Commissariato di Portici-Ercolano, su segnalazione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso un albergo in via Marittima a Ercolano dove hanno rintracciato Roman Slawomir Lawinski, 48enne polacco, destinatario di un mandato di arresto europeo emesso il 18 settembre 2015 dal Tribunale Distrettuale di Goleniow in Polonia, poiché condannato alla pena di 8 anni di reclusione per truffa. L'articolo Ricercato internazionale trovato nel Vesuviano: IL NOME proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Il 12 agosto Inception tornerà nei cinema di alcuni paesi come Regno Unito, Danimarca, Portogallo e Thailandia per le celebrazioni del 10° anniversario. Per l’occasione, ecco un trailer nuovo di zecca ...

Afghani uccisi a sangue freddo, i raid dei soldati britannici e quelle mail che li accusano

All’una di notte del 16 febbraio 2011 gli elicotteri neri Chinook delle squadre speciali britanniche (Sas) atterrano presso il villaggio di Gawahargin. Abitazioni d’argilla basse, circondate da mura e ...

