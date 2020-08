Il carabiniere pestato dal branco a Castellammare: «Il peggio è passato, sto meglio. Ho fatto soltanto il mio dovere» (Di martedì 4 agosto 2020) «Appena ho visto che stava succedendo qualcosa, non ci ho pensato due volte e sono intervenuto. Adesso il peggio è passato e sto molto meglio». Giovanni Ballarò è... Leggi su ilmattino

