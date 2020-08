Ascolti Tv lunedì 3 agosto 2020, Il Giovane Montalbano tocca il 23.7%, Battiti a 8.7% (Di martedì 4 agosto 2020) Ascolti Tv lunedì 3 agosto (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Prima serata Il Giovane Montalbano 2×05 (replica)4.268 milioni e 23.7% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Il pesce innamorato 1.866 milioni e 9.7% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Vodafone Battiti Live1.548 milioni e 8.7% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Hawaii Five-0 9×23 1a Tv 1.047 milioni e 5.1%NCIS New Orleans 5×10 1a Tv 829 mila e 4.5% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Bodyguard (finale) 1a tv free 826 mila e 4.5% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Cobra 686 mila e 3.6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Eden475 mila e 2.9% Cambia la tua vita con un ... Leggi su dituttounpop

