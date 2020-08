Italiaonline: al via Libero Annunci, motore ricerca per tutti annunci d’Italia (Di lunedì 3 agosto 2020) Roma, 3 ago. (Adnkronos) – Libero annunci è il nuovo sito di Italiaonline che consente agli utenti di trovare, finalmente aggregati in un unico luogo, tutti gli annunci dei principali portali italiani di classified ads, in particolare nei settori casa (affitto e vendita), automotive e lavoro. Di facile e intuitiva consultazione, Libero annunci si presenta come un motore di ricerca. I filtri permettono agli utenti di raffinare le proprie ricerche a seconda delle esigenze. Una volta completata la search, l’utente viene reindirizzato al sito originale per la finalizzazione dell’operazione.Esiste, inoltre, un sistema di alert, grazie al quale si possono ... Leggi su calcioweb.eu

TV7Benevento : Italiaonline: al via Libero Annunci, motore ricerca per tutti annunci d'Italia... - fisco24_info : Italiaonline: al via Libero Annunci, motore ricerca per tutti annunci d'Italia : - Adnkronos : #Italiaonline: al via #LiberoAnnunci, motore ricerca per tutti annunci d'Italia -