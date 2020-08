Anna e Andrea dopo Temptation Island più innamorati che mai tra tatuaggi e sorprese (Di lunedì 3 agosto 2020) Anna Boschetti è stata una delle fidanzate di questa edizione di Temptation Island, più chiacchierata sui social. Potremmo dire anche più “odiata” ma non ci piace usare questo termine anche perchè non comprendiamo come si possa odiare una persona che non si conosce! Per cui se è vero che i suoi atteggiamenti sono stati anche molto discutibili, è vero anche che il suo fidanzato Andrea Battistelli ha visto tutto e ha deciso, di restare comunque al suo fianco e di uscire dal programma insieme a lei. E come si suol dire in questi casi, “contento lui, contenti tutti” . A quanto pare, il sentimento che i due provavano prima di entrare nel programma di Canale 5, si è fortificato dopo il reality tanto che i due sono felici e ... Leggi su ultimenotizieflash

Novella_2000 : I fan di Andrea Denver (ed Adriana Volpe) stanno esultando dopo aver visto queste foto - zazoomblog : Anna dopo Temptation Island: il gesto di Andrea lascia a bocca aperta. Che sorpresa! - #Temptation #Island: #gesto… - VicolodelleNews : ‘#TemptationIsland’ La splendida sorpresa di Andrea Battistelli alla fidanzata Anna Boschetti « Il Vicolo delle New… - ElisaDiGiacomo : Temptation Island, Anna Boschetti posta su Ig una sorpresa di Andrea: 'Ti amo' - anna_annie12 : RT @SpiaggeDaSogno: I Faraglioni di Sant'Andrea, #Puglia ???? ?? ?? Francesco Giannotta -