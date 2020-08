Napoli, le condizioni di Lorenzo Insigne: c’è ottimismo, domani gli accertamenti diagnostici (Di domenica 2 agosto 2020) Le condizioni fisiche di Lorenzo Insigne sono in dubbio. Il capitano del Napoli è uscito disperato dal campo negli ultimi minuti del match con la Lazio, eppure sembra ci sia un cauto ottimismo sulla sua ripresa.Sono ore di trepidazione in casa Napoli proprio per questo motivo. Il problema fisico è arrivato a una settimana esatta dalla gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Barcellona. Con chi giocare on line? Comparazione Bonus Your ... Leggi su calciomercato.napoli

Le condizioni fisiche di Lorenzo Insigne sono in dubbio. Il capitano del Napoli è uscito disperato dal campo negli ultimi minuti del match con la Lazio, eppure sembra ci sia un cauto ottimismo sulla ...

VIDEO - Auriemma: "Napoli formato Barcellona! Sono però amareggiato per..."

Bisognava buttarlo giù per fermarlo. Questo Napoli è stato progettato nella maniera più coerente per arrivare in condizioni ottimali per arrivare al Barcellona. L'unico che non mi ha convinto è stato ...

