Johnny Depp e Amber Heard: tutte le rivelazioni e le foto shock del processo (Di mercoledì 29 luglio 2020) Johnny Depp e Amber Heard hanno scioccato il pubblico con le loro rivelazioni e le foto mostrate durante il processo a Londra contro il magazine The Sun: ecco un riepilogo di ciò che è venuto fuori. Johnny Depp e Amber Heard si sono accusati a vicenda con un fuoco incrociato di rivelazioni e foto che hanno scioccato l'opinione pubblica e i fan. La sentenza del processo di Johnny Depp contro The Sun, il tabloid inglese che lo aveva definito "un picchiatore di donne", sarà emessa ad ottobre ma nel frattempo è difficile dimenticare quanto è stato detto e visto in questi giorni. Ecco un ... Leggi su movieplayer

Mauxa : #JohnnyDepp salta il concerto di Milano - luciensabre : RT @deppscute: segnalate sto clown su Instagram. Spamma commenti negativi nell’ultimo post di Johnny Depp - zcnalez : RT @IR0NLANG: Johnny Depp ha regalato a tutti i fans fuori dal tribunale una bandana e un bigliettino scritto da lui. È preziosissimo. http… - AngelaCitron : RT @AlphaWomanReal: Johnny Depp è un bellissimo uomo anche ora che ha più di 50 anni, ma quando era giovane... - _Eponine_ : RT @IR0NLANG: Johnny Depp ha regalato a tutti i fans fuori dal tribunale una bandana e un bigliettino scritto da lui. È preziosissimo. http… -