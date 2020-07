Wonder Woman 1984: Gal Gadot in azione nelle nuove foto (Di giovedì 16 luglio 2020) Wonder Woman 1984 arriverà nei cinema in autunno e online sono apparse nuove foto inedite che mostrano Gal Gadot in azione. Wonder Woman 1984 arriverà nei cinema in autunno e grazie a un libro per ragazzi i fan dell'eroina interpretata da Gal Gadot possono ora vedere nuove foto tratte dal sequel diretto da Patty Jenkins. Le immagini mostrano i protagonisti in azione negli anni Ottanta e un altro scatto tratto dal flashback ambientato sull'isola delle Amazzoni. Le foto apparse online, grazie a Bleeding Cool, sono tratte dal libro Wonder Woman 1984: Meet ... Leggi su movieplayer

97f016a1c1bf4e9 : RT @IveserVenezia: Codogno, il murale di Wonder Woman e l’omaggio dello street artist ai medici eroi del coronavirus - cinemaniaco_fb : ?????????????? Wonder Woman 1984: Gal Gadot in azione nelle nuove foto - ginugiola : La dottoressa wonder woman sul muro di Codogno: la street art celebra l'impegno contro il Covid - Frances65724785 : @ByGrandi @Frenk36 Hai fatto benissimo, che coraggio!!! Wonder woman ?????? - 67Grassi : RT @ilCittadinoLodi: Covid, spunta l’infermiera “Wonder Woman” in un murales a Codogno -