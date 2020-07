Legge elettorale: la Meloni presenta la sua proposta ispirata al maggioritario con premio di maggioranza (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel corso di una conferenza stampa tenuta stamane alla Camera, la leader di Fdi, Giorgia Meloni, ha presentato una sua proposta relativa alla nuova Legge elettorale, mirata al rafforzamento del ‘maggioritario’. Secondo la leader di Fdi infatti, “basta tenere in piedi i 340 collegi uninominali già previsti dall’attuale Legge, il Rosatellum, e si arriva a tenere una quota di maggioritario che riguarda il 60% degli eletti“, dando per scontato il taglio dei parlamentari per effetto del referendum. Secondo la Meloni “basta tagliare la quota del proporzionale – presente nella Legge – La sera del voto si ha una maggioranza che può esprimere il ... Leggi su italiasera

