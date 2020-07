Film Stasera in Tv – The Bank Job La rapina perfetta – Trailer, Dove vederlo ed orario (Di giovedì 16 luglio 2020) Stasera in tv il Film The Bank Job La rapina perfetta. Produzione britannica del 2008, per la regia di Roger Donaldson con Jason Statham, Saffron Burrows, Dick Clement, Ian La Frenais, Stephen Campbell Moore nei ruoli principali. Il Film è basato sulla vera storia di una grandiosa rapina alla filiale londinese della Lloyds Bank a Baker Street, realizzata la notte dell’11 settembre 1971. I rapinatori affittarono il negozio di pelletteria Le Sac nella stessa via (oggi occupata dall’agenzia immobiliare Fraser & Co.) e scavarono un tunnel di 15 metri passando sotto l’adiacente ristorante Chicken Inn (oggi Pizza Hut). The Bank Job La rapina perfetta – ... Leggi su giornal

Film stasera in TV da non perdere oggi, giovedì 16 luglio

UltraPop Festival: stasera parleremo di The Old Guard, il film che unisce videogiochi, cinema e fumetti

L'appuntamento di stasera alle 21 dell'UltraPop Festival è dedicato a The Old Guard, il nuovo film di Netflix che unisce videogiochi, cinema e fumetti. NOTIZIA di Luca Forte — 16/07/2020 L'appuntament ...

Torna "Castelbellino Arte", ecco il programma con tema ambientale

Torna "Castelbellino Arte" e si comincia stasera con la rassegna cinematografica nella suggestiva Terrazza Camerini. Il tema di quest’anno, trentesima edizione, è quello dell’ambiente con film da proi ...

