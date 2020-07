Covid-19, è morta Rosa: la foto con il suo Giorgio divenne simbolica (Di giovedì 16 luglio 2020) Covid-19: Giorgio protagonista della foto-simbolo della pandemia, non potrà più riabbracciare la sua Rosa, morta a 74 anni. Rosa non ce l’ha fatta: la sua foto, quell’abbraccio carico di speranza e di amore, era diventata il simbolo della lotta al Coronavirus. La bellissima foto era stata scattata, come ricorda Tgcom24, all’ospedale di Cremona, dove entrambi … L'articolo Covid-19, è morta Rosa: la foto con il suo Giorgio divenne simbolica proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

