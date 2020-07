Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come la situazione politica sia condizionata dall'allarme coronavirus. La Lega resta il primo partito del paese e recupera qualche voto. In calo gli altri partitiL'ultimo sondaggio è di:SWG per La7 del 13 luglio 2020:Lega - 26,3% (-0,3% rispetto al 6 luglio)Pd - 19,6 (-0,4%)M5S - 15,3% (-0,4%)FdI - 14,5% (+0,5%)FI - 6,3% (+0,4%)Ixe, per Cartabianca del 7 luglioLega - 23,9% (-0,1% rispetto al 30 giugno)Pd - 22% (=)M5S - 15,4 (-0,7%)FdI - 13,8% (-0,4%)FI - 7,2% (-0,7%)Italia Viva - 2,8% (+0,6%)- Tecné per Quarta Repubblica del 6 luglioLega - 26,2% (-0,2 rispetto al 29 giugno)Pd - 20,2% (+0,1%)FdI - 15,8% (+0,4%)M5S - 14,8% (-0,1%)FI - 8,2% (=)Italia Viva - 3,1% (+0,3%)- SWG per Tg La7 del 6 ... Leggi su panorama

Ultime Notizie dalla rete : Gli ultimi Coronavirus e immunità, quanto dura? Ecco cosa dicono gli ultimi studi Sky Tg24 Coronavirus in Sicilia, 15 nuovi positivi: 11 sono migranti

Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 15 luglio, bollettino ufficiale

