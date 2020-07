Can Yaman e Francesca Cipriani, il dettaglio inedito (Di mercoledì 15 luglio 2020) Can Yaman avrebbe tentato un approccio con Francesca Cipriani? Il gossip su un presunto flirt tra l’ex pupa e il bel attore turco fa sorridere e incuriosire ma di certo non sembra essere fondato. La notizia che è arrivata anche in Turchia dove Yaman è una vera e propria star nasce d’alcune dichiarazioni della Cipriani che a quanto pare avrebbe incontrato l’attore dietro le quinte di una puntata di Domenica live, dove entrambi erano ospiti. La notizia, ovviamente, ha fatto il giro del web e per il momento non ha ricevuto nessuna risposta da Yaman che ha evitato di commentare le dichiarazioni dell’eccentrica Cipriani. Eppure l’ex pupa è certa d’aver fatto colpo sull’attore turco, il loro incontro è ... Leggi su quotidianpost

