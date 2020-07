Frontex: nel 2020 sono arrivati 7.200 migranti irregolari dal mediterraneo centrale. + 86% rispetto al 2019 (Di martedì 14 luglio 2020) L'aumento, spiegano dall'Agenzia dell'Ue, è in larga parte dovuto ai numeri più alti di inizio 2020, in paragone ai dati molto bassi di un anno fa. Ad arrivare sono soprattutto tunisini e cittadini del Bangladesh Leggi su firenzepost

FirenzePost : Frontex: nel 2020 sono arrivati 7.200 migranti irregolari dal mediterraneo centrale. + 86% rispetto al 2019 - miriamtombino : RT @Achiccoo95: @YlvaJohansson @Viminale @EUHomeAffairs @eu_near @EU2020DE @BMI_Bund @EP_Justice @PES_PSE @Frontex @eu_eeas @InfoMigrants… - lorenzo_1189 : RT @Achiccoo95: @YlvaJohansson @Viminale @EUHomeAffairs @eu_near @EU2020DE @BMI_Bund @EP_Justice @PES_PSE @Frontex @eu_eeas @InfoMigrants… - DaniloMommo : RT @Achiccoo95: @YlvaJohansson @Viminale @EUHomeAffairs @eu_near @EU2020DE @BMI_Bund @EP_Justice @PES_PSE @Frontex @eu_eeas @InfoMigrants… - Nilocat1 : RT @Achiccoo95: @YlvaJohansson @Viminale @EUHomeAffairs @eu_near @EU2020DE @BMI_Bund @EP_Justice @PES_PSE @Frontex @eu_eeas @InfoMigrants… -

Ultime Notizie dalla rete : Frontex nel

Redattore Sociale

BRUXELLES – Nella prima metà del 2020, il totale di migranti arrivati in Europa in modo illegale, attraverso la rotta del Mediterraneo centrale, ha toccato quasi quota 7.200, e cioè l’86% in più rispe ...Michele Di Bari, capo Dipartimento delle Libertà civili e dell’immigrazione del Ministero dell'Interno ha avviato le procedure veloci per trovare nel giro di due-tre giorni un'altra nave da destinare ...