Brexit, le nuove regole (a punti) per entrare nel Regno Unito (Di martedì 14 luglio 2020) Boris Johnson dice che non si vuole sbarrare la porta a nessuno, ma qualche paletto in più rispetto al passato la nuova legge sull'immigrazione, figlia della Brexit, lo mette per chi vuole entrare nel Regno Unito. La normativa diventerà operativa dal primo gennaio, quando finirà il periodo di transazione, anche se ancora non sono nero su bianco gli accordi fra Unione Europea e Regno Unito per il divorzio.

