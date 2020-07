Rinviata la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Comitato Generale del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia ha constatato che, ad oggi, non sussistono le condizioni normative e tecniche per preparare e tenere regolarmente l’edizione 2020 nel mese di settembre, programmata ad Amalfi. La decisione sul rinvio a settembre era stata assunta dai rappresentanti delle città di Amalfi, Pisa, Genova e Venezia lo scorso 6 marzo – appena due giorni prima del lockdown nazionale – ma mai resa pubblica per via degli accadimenti che hanno segnato il mondo nel corso degli ultimi mesi. Nell’ultima riunione del Comitato Generale, tenutasi in videoconferenza, i rappresentanti delle città hanno comunque espresso l’intenzione di valutare, in base ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Rinviata la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare #Amalfi -

Ultime Notizie dalla rete : Rinviata Regata Effetto Covid: rinviata ad Amalfi la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Salernonotizie.it Effetto Covid: rinviata ad Amalfi la Regata delle Antiche Repubbliche Marinare

Il Comitato Generale del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia ha constatato che, ad oggi, non sussistono le condizioni normative e tecniche per preparare e tenere regolarmente l’edizione ...

Noi due in regata, romanticamente

RIPARTIRE DA BARCOLA, PRENDENDO IL MARE - Trieste ricomincia dalla Romantica, tradizionale regata per coppie miste della Società Velica di Barcola? e Grignano. Rinviata causa Covid-19,? si corre sabat ...

Il Comitato Generale del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare d’Italia ha constatato che, ad oggi, non sussistono le condizioni normative e tecniche per preparare e tenere regolarmente l’edizione ...RIPARTIRE DA BARCOLA, PRENDENDO IL MARE - Trieste ricomincia dalla Romantica, tradizionale regata per coppie miste della Società Velica di Barcola? e Grignano. Rinviata causa Covid-19,? si corre sabat ...