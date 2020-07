Igor Volley e il ritorno in palestra: atlete al lavoro per la nuova stagione (Di lunedì 13 luglio 2020) Alcune atlete In palestra per davvero. La Igor Volley è ripartita ufficialmente questa mattina, lunedì 13 luglio, con il raduno ufficiale. Al pomeriggio il via ai lavori a piccoli gruppi nel pieno ... Leggi su novaratoday

StampaNovara : Vacanze concluse per la Igor volley, questa mattina si inizia a lavorare. Unica assente l’americana Washington… - giulio_galli : RT @StampaNovara: Dall’oratorio di Trecate alla Champions league con la Igor Novara: la favola di suor Giò nel mondo del volley https://t.c… - finallyaxxx : RT @ale_garotta: La @IGOR_Volley si prepara per il raduno di domani. Sarà una giornata speciale per Cristina #Chirichella e Stefania #Sanso… - ale_garotta : La @IGOR_Volley si prepara per il raduno di domani. Sarà una giornata speciale per Cristina #Chirichella e Stefania… - VolleyWorld9 : #pallavolo #volley #legavolleyfemminile #lvf #novara #trecate #agilvolley #igor #chirichella #cristinachirichella L… -

Ultime Notizie dalla rete : Igor Volley Igor Volley e il ritorno in palestra: atlete al lavoro per la nuova stagione Novara Today Igor Volley e il ritorno in palestra: atlete al lavoro per la nuova stagione

In palestra per davvero. La Igor Volley è ripartita ufficialmente questa mattina, lunedì 13 luglio, con il raduno ufficiale. Al pomeriggio il via ai lavori a piccoli gruppi nel pieno rispetto delle re ...

Anche Novara in palestra

Adesso è ufficiale, dopo il lunghissimo stop forzato, la Igor Volley è ripartita. L’ha fatto con il consueto raduno, quest’anno al Pala Igor, con la squadra che si è ritrovata agli ordini di Stefano L ...

In palestra per davvero. La Igor Volley è ripartita ufficialmente questa mattina, lunedì 13 luglio, con il raduno ufficiale. Al pomeriggio il via ai lavori a piccoli gruppi nel pieno rispetto delle re ...Adesso è ufficiale, dopo il lunghissimo stop forzato, la Igor Volley è ripartita. L’ha fatto con il consueto raduno, quest’anno al Pala Igor, con la squadra che si è ritrovata agli ordini di Stefano L ...