D'Aversa: "Bravo Parma: era impensabile recuperare questa partita" (Di domenica 12 luglio 2020) Parma - "L'approccio non è stato dei migliori. Venivamo da un periodo dove le prestazioni non erano mai venute meno, ma i risultati sì. Certo, era impensabile recuperare una partita del genere, ma ...

PARMA-"L'approccio non è stato dei migliori. Venivamo da un periodo dove le prestazioni non erano mai venute meno, ma i risultati sì. Certo, era impensabile recuperare una partita del genere, ma siamo ...

La Roma è viva e Fonseca non si merita Pallotta. Kulusevski delude ancora, allarme Juve

La Roma vince in rimonta 2-1 contro il Parma in una sfida importantissima dal punto di vista sportivo e che ridisegna, inevitabilmente, la classifica di entramb ...

