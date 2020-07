Sant’Agata de’Goti, interruzione idrica notturna: le zone interessate (Di venerdì 10 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Gesesa comunica un’interruzione idrica notturna per emergenza. L’azienda fa sapere che, a causa della riduzione delle portate, da questa sera fino a nuova comunicazione, sarà interrotta l’erogazione idrica dalle ore 23.00 alle 06.00 del mattino successivo. Le zone interessate sono: Santa croce Pozzilli Mascone Chioppepe Parte di restinola Longano Reullo Cesco di nece Tassoni Parte di via pennino Gesesa ricorda, infine, che per segnalare emergenze e guasti è sempre attivo h24 il numero verde 800511717. L'articolo Sant’Agata de’Goti, interruzione idrica notturna: le zone interessate proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

