Hic sunt leones, al Bioparco di Roma nascono due cucciole di leone asiatico. Raggi: “Simbolo di speranza e rinascita” (Di venerdì 10 luglio 2020) Alla presenza della Sindaca di Roma, Virginia Raggi, e del Presidente della Fondazione Bioparco di Roma, Francesco Petretti, sono stati presentati i due cuccioli di leone nati lo scorso 29 aprile al Bioparco di Roma. La nascita di queste femmine di leone asiatico (Panthera leo persica), uno degli animali a maggior rischio di estinzione del Pianeta, è un evento storico perché è la prima volta che accade all’interno del Giardino zoologico della Capitale. “La nascita di questi due cuccioli di leone asiatico è un’ottima notizia. Un vero e proprio simbolo di speranza e di rinascita. Il Bioparco di Roma è ... Leggi su ilfattoquotidiano

theafrologist : RT @TuttoLibri: Come molti libri, anche questo ricchissimo volume curato da François-Xavier Fauvelle, parte da una domanda, che purtroppo a… - affariroma : Nuovi cittadini romani: al Bioparco hic sunt leones. Il debutto in società - - vincenzodesa : @SamueleS14 @di_modica Azz che risposta tecnica. Hic sunt leones! - JohSogos : RT @LaStampa: Come molti libri, anche questo ricchissimo volume curato da François-Xavier Fauvelle, parte da una domanda, che purtroppo anc… - LaStampa : Come molti libri, anche questo ricchissimo volume curato da François-Xavier Fauvelle, parte da una domanda, che pur… -

Ultime Notizie dalla rete : Hic sunt Nuovi cittadini romani: al Bioparco hic sunt leones. Il debutto in società Affaritaliani.it Nuovi cittadini romani: al Bioparco hic sunt leones. Il debutto in società

Virginia Raggi entra nella gabbia dei leoni, quella vera, per festeggiare la nascita di due cuccioli di leone asiatico. Via alla lotteria dei nomi Roma, al Bioparco hic sunt leones e per Roma è festa.

Yakub e Aliou, quando lo sport è inclusione

Yakub è stato accolto dalla squadra di calcio Hic Sunt Leones, che in breve tempo è diventata anche la sua famiglia. Yakub è diventato mediatore culturale e, oltre ad essere un giocatore, allena a ...

Virginia Raggi entra nella gabbia dei leoni, quella vera, per festeggiare la nascita di due cuccioli di leone asiatico. Via alla lotteria dei nomi Roma, al Bioparco hic sunt leones e per Roma è festa.Yakub è stato accolto dalla squadra di calcio Hic Sunt Leones, che in breve tempo è diventata anche la sua famiglia. Yakub è diventato mediatore culturale e, oltre ad essere un giocatore, allena a ...