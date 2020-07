Naya Rivera | il tenero momento col figlio prima della tragedia | FOTO (Di giovedì 9 luglio 2020) L’attrice Naya Rivera ha compiuto un gesto estremo. Poche ore prima si era ritratta assieme all’amatissimo figlioletto di 4 anni su Instagram. “Solo noi due”. L’ultimo scatto su Instagram di Naya Rivera mostra l’attrice statunitense, star del vecchio telefilm ‘Glee’, in un momento molto tenero con suo figlio prima che le autorità scandagliassero il lago … L'articolo Naya Rivera il tenero momento col figlio prima della tragedia FOTO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Corriere : La star di «Glee» Naya Marie Rivera scomparsa nel lago Piru, trovato su una barca il figlio

Si teme per la vita Naya Rivera, star della serie Glee. La 33enne attrice è dispersa dopo una gita al lago Piru, in California. Le ricerche sono state interrotte nella serata di mercoledì e ...Si teme che l’attrice sia annegata al Lago Piru, in California: tratto in salvo il figlio Josey. Ora di angoscia per Naya Rivera. Si teme che l’attrice di «Glee» sia annegata in un lago della ...