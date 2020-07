Cielo di luglio ricco di sorprese: non solo la cometa NEOWISE, spettacolari nubi nottilucenti incantano l’Italia [FOTO] (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il Cielo di luglio regala spettacolo. Se la cometa NEOWISE è una graditissima sorpresa che incanta con la sua coda lunga e luminosa (è visibile anche dall’Italia), questo è anche il periodo migliore per osservare le nuvole più estreme e insolite sulla Terra. Le nubi nottilucenti, a volte chiamate nuvole blu elettrico a causa del loro colore, sono un tipo di nubi visibile ad occhio nudo solo per poche settimane all’anno intorno al solstizio d’estate, quando le condizioni meteorologiche e l’angolazione del sole sono ideali. Nottilucente deriva dal latino e significa “brillare di notte”. Il nome di queste nuvole, dunque, deriva dal fatto che brillano di un colore blu elettrico nel ... Leggi su meteoweb.eu

