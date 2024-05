Estra e i licei di Arezzo contro le mafie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024), 3 maggio 2024 –Spa, con forti radici in Toscana e particolarmente adè oggi una realtà nazionale collocandosi fra i primi gruppi industriali italiani per vendita di energia e distribuzione gas. Da tempo supporta progetti didattici nelle scuole parlando di transizione ecologica, senza dimenticare i principi della trasparenza e della correttezza.nel tempo ha realizzato e contribuito alla realizzazione di importanti progetti di carattere sociale, culturale e ambientale per sensibilizzare le comunità sull’utilizzo sostenibile delle risorse naturali, sull’importanza di queste pratiche per il benessere dei cittadini e per il territorio. In quest’ottica si colloca il Progetto “NOI RAGAZZI SIAMONEI ALLA MAFIA” dove, con la collaborazione del Liceo ...