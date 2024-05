Due anziane truffate con la scusa del parente in difficoltà | una donna ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Perugia, 3 maggio 2024 - La tecnica è ormai consolidata: si contatta la vittima, ci si finge parenti o appartenenti alle forze dell'ordine, si riferisce di un congiunto incon immediato bisogno di denaro. E il gioco è fatto. Si tratta di una truffa. A finire nel mirino quasi sempre gli anziani. Come è successo anche in questo caso. La polizia della questura di Perugia ha eseguito nelle scorse ore un'ordinanza di applicazione della misura degli arrestiemessa dal gip di Perugia nei confronti di unadi 41 anni residente in Campania. La ricostruzione dei fatti della procura perugina fa emergere i contorni di un blitz ben organizzato di malviventi venuti da fuori regione per cercare di racimolare il più possibile e poi sparire. Un passo indietro: nella mattina del 26 febbraio scorso, infatti, arrivano ...