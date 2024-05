La Germania accusa la Russia di un attacco hacker ai siti del partito di Scholz Il governo convoca l’ambasciatore a Berlino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) La ministra degli Esteri dellaAnnalena Baerbock ha dichiarato, in una conferenza stampa durante una sua visita in Australia, di avere le prove del fatto che dietro a un grossoinformatico nel gennaio 2023, in cui diversitedeschi furono resi inagibili, c’eranofinanziati dalla. Alcuni deiandati in down appartenevano anche alSocialdemocratico tedesco, uno delle principali forze politiche al. A riportarlo è il Guardian. Baerbock ha aggiunto che un’indagine appena conclusa avrebbe dimostrato che l‘sarebbe stato organizzato dall’Apt28, un noto gruppo di criminali informatici, conosciuti anche con i nomi di Fancy Bear e Pawn Storm e ritenuti legati ai servizi segreti del ...