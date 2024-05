Star Wars Day 2024 | tutto ciò che c’è da sapere - dalla Lego agli eventi italiani

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 3 maggio 2024) May the 4th be with You! Il 4 maggio è alle porte e, anche quest’anno, fioccano appuntamenti e iniziative a tema per celebrare la galassia lontana lontana. Nelricorre anche il 25esimo anniversario della collaborazione trae Lucasfilm. Piazza Gae Aulenti, nel quartiere Portanuova di Milano, ospiterà, dal 3 al 5 maggio, una speciale area gioco a temaper, un’esposizione di set originali creati dAFOL (Adults Fan of). Partecipando, i più piccoli potranno ricevere l’attestato di fan della saga, da ritirare presso ilStore Gae Aulenti. L’evento è in partnership con The Walt Disney Company Italia. Ospiti d’eccezione, i figuranti ufficiali dei Costuming fan groupsdella 501st ...