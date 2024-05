‘I soliti ignoti’ trasloca con Amadeus? Rai | Trattative in corso

(Di venerdì 3 maggio 2024) Secondo indiscrezioni viale Mazzini avrebbe lasciato scadere l'opzione di rinnovo del quiz e la Nove starebbe trattando con Banijay, la casa di produzione che possiede il format Non ci sarebbe ancora nulla di definitivo e la partita sarebbe dunque aperta in casa Rai riguardo alle sorti del format 'Iignoti', il game show di

Rummenigge: "Inter, Marotta il migliore acquisto. Sono in debito con i tifosi nerazzurri. Brehme…" - In una lunga intervista al Corriere della Sera, Karl-Heinz Rummenigge ripercorre la sua avventura con la maglia dell'Inter

