L’Isola Dei Famosi chiude in anticipo? Ecco la data ultima puntata

Il Paradiso delle Signore: riparte lunedì con le repliche della seconda stagione! - Mentre la puntata de l’Isola dei famosi di qualche giorno fa è saltata ... mentre Vanessa Gravina dovrebbe continuare a dare il volto alla contessa Adelaide. Ci sarà spazio anche per le nuove vicende ... Continua a leggere>>

Isola dei famosi: Parpiglia ipotizza la chiusura anticipata al 28 maggio - #Isoladeifamosi verso spostamento al martedì per far posto a #IoCantoFamily con Hunziker alla conduzione e Rovazzi in giuria. E anche verso la chiusura anticipata (come svelato da Parpiglia) il 28 ... Continua a leggere>>

Isola dei famosi 2024: nonostante i bassi ascolti, l'ultima puntata tra 5 settimane! - Nonostante gli ascolti non certo eccellenti, l'Isola dei famosi 2024 terminerà come da programma tra 5 settimane. Continua a leggere>>