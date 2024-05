Bonus Tari 2024 Napoli | chi ne avrà diritto pagherà meno tasse sui rifiuti

Il taglia bollette della Tari per le famiglie arriverà a luglio . Il bonus per alle ggerire l'aumento della tassa rifiuti che è salita medimente del 20% dunque sarà... Continua a leggere>>

La crescita dell'Italia nel 2024 e 2025 sarà intorno allo 0,7% "per via dei programmi di investimento" e con il contributo della politica di bilancio. Ma nel 2026 crollerà allo 0,2% "con il Superbonus che arriva ad esaurimento e il Pnrr che continua ad esserci ma non con così tanta forza". Il ...

Alla fine dello scorso marzo l'onere totale a carico dello stato per il superbonus edilizio supera i 122 miliardi di euro. È quanto emerge dai dati mensili di Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile) che indica in questa cifra il valore delle ...