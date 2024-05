Una serata a Bussoladomani per rivivere il mito del Kama Kama

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 3 maggio 2024) Lido di Camaiore, 3 maggio 2024 – Un nome che per un’intera generazione evoca tempi di grande divertimento e anche di trasgressione. Il, che non è stato solo uno dei locali e dei simboli più amati della Versilia, ma un punto di riferimento pioneristico per la musica house ed elettronica degli anni ’90, conosciuto anche fuori dall’Italia. La sua consolle è passata tra le mani degli artisti più forti del momento. Ecco perché "La Prima Estate”, il festival che si tiene nello spazio diin viale Kennedy, ha deciso di rendere omaggio a quelle atmosfere con unadedicata: “History”. Sabato 15 giugno – dalle 18 alla mezzanotte - alcuni dei dj che hanno fatto la storia del club tornano ...