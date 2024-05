La chef che ha portato la stella Michelin in un borgo sperduto della Tuscia apre un ristorante in centro a Firenze

(Di venerdì 3 maggio 2024) Palazzo Gaddi, con i suoi settecento anni superati da almeno un ventennio, è la nuova elegante cornice del progetto gastronomico di Iside de Cesare,delLa Parolina di Trevinano, una, due forchette Gambero Rosso. Siamo all’interno dell’NH Collection in via del Giglio a, in un palazzo che ha visto il Medioevo e il Rinascimento prendere forma nei piani che partono da un giardino segreto, fino all’unico skyline che guarda tutta. Colline comprese. Pochi passi dalla Basilica di Santa Maria Novella e altrettanti dalla Cattedrale di Santa Maria del Fiore, al piano terra del palazzo si può superare la hall dell’albergo di lusso e puntare dritti ai tavoli di Terrae, questo il nome del. Una parola che rappresenta non ...

Siamo a Polesine Zibello, uno dei 7 comuni del culatello di Zibello. In questa “fettaccia di terra tra il Po e l’Appennino”, scriveva Giovanni Guareschi, c’è l’Antica Corte Pallavicina, relais di charme, ristorante stellato , Hosteria del Maiale, Museo del culatello e del masalén, tutto racchiuso ... Continua a leggere>>

A Modena un grande chef apre una pizzeria con tonde dal cornicione altissimo - Dopo il ristorante gourmet e la trattoria, Luca Marchini apre la pizzeria con grandi tonde: a Modena arriva Tre in Pomposa ... Continua a leggere>>

Apri il menu di navigazione - Chi viaggia per ristoranti stellati prenda nota, perché questa è la prima guida ai prezzi mondiali dell'alta cucina con tanto di classifica, che riportiamo in coda. Dove il primo posto per economicità ... Continua a leggere>>

chef Andrea Casali e chef Davide Caranchini in un “dialogo aperto”. Sei portate in amicizia - I due chef hanno interpretato a mano libera i piatti iconici dell’altro in un divertente gioco di creatività e contaminazione. Continua a leggere>>