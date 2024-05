Lite tra 15enni al liceo - uno di loro estrae un coltello e ferisce il compagno

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 3 maggio 2024) Per l’aggressore è scattata la denuncia alla Procura dei minori. Il ragazzo ferito è stato accompagnato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita.con accoltellamento in una Reggio Calabria – ilcorrieredellacittà.com La vicenda si è registrata alscientifico Leonardo Da Vinci di Reggio Calabria.con accoltellamento alcon accoltellamento tra due studenti quindicenni a Reggio Calabria. L’aggressione si è registrata alscientifico “Leonardo Da Vinci”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del comando provinciale che hanno avviato le indagini. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, i protagonisti sono due quindicenni che hanno avuto unaper futili motivi. A un certo punto uno di ...