Milan - il dato che preoccupa su Giroud

Didier Deschamps , commissario tecnico della Francia, ha parlato della scelta di Giroud di lasciare il Milan per approdare in MLS Didier Deschamps , CT della Nazionale francese, è stato intervistato da AFP e ha parlato della scelta di Olivier Giroud , attaccante del Milan , di salutare l’Italia per ... Continua a leggere>>

milan, svolta a sorpresa per l'attacco: foto - Jovic ha vestito in carriera le maglie di Eintracht Francoforte, Benfica, Real Madrid, Fiorentina oltre a quella del suo club d'origine, la Stella Rossa Con quale frequenza vanno cambiate le lenzuola Continua a leggere>>

Jovic a un passo dal rinnovo con il milan: i dettagli del nuovo contratto - In attesa di scoprire quale sarà il nuovo numero nove che prenderà il posto di Olivier giroud, il milan corre ai ripari e blinda almeno il suo bomber di scorta. Stando infatti a quanto riportato da ca ... Continua a leggere>>

Guaio Juventus, Rugani a processo per guida in stato d’ebrezza - Visualizzazioni: 1 Il difensore della Juventus, Daniele Rugani, dovrà andare a processo per un’inconveniente successo in estate per guida in stato di ebrezza. Daniele Rugani è attualmente coinvolto in ... Continua a leggere>>