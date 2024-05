Cinema | Pd - ' governo garantisca certezza normativa'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Ha ragione il Presidente Mattarella, la storia del nostro Paese, la storia della Repubblica e delle conquiste di libertà e democrazia, è passata dal Grande schermo. Ed oggi è un giorno di festa”. Così la capogruppo democratica nella commissione cultura della Camera, Irene Manzi, commenta il discorso del capo dello Stato in occasione dei premi David di Donatello. “L'industriatografica deve essere supportata con politiche pubbliche - ha aggiunto Manzi - che siano in grado di offrire le giuste tutele alle tante professioni che vi lavorano, risorse economiche adeguate, incentivi alla creatività, soprattutto per le nuove generazioni e un quadro legislativo certo che trasmetta fiducia agli operatori nazionali e internazionali. Perché l'audiovisivo è un'industria di grande importanza che ha un forte impatto economico e occupazionale e sul ...