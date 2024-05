(Di venerdì 3 maggio 2024) Il presidente della Regione Puglia Micheleè statoa commissione parlamentareper il prossimo 10, per un'audizione in merito ai rischi di infiltrazioni mafiose nel territorio pugliese e a Bari. Nei giorni scorsi, giàper il 2, aveva chiesto di far slittare la data della convocazione dopo il 9a causa di impegni politici. Per l'8- sugli stessi temi - è inveceil procuratore generale di Bari, Roberto Rossi.

L’audizione di Michele Emiliano si terrà fra tre giorni. La Commissione parlamentare antimafia ha infatti convocato il presidente della Regione Puglia per il 2 maggio . Emiliano in una lettera alla presidente dell’organismo aveva evidenziato come fosse inopportuno fissare eventualmente l’audizione ... Continua a leggere>>

Il presidente della Puglia, Michele Emiliano , ha inviato una lettera alla Commissione parlamentare Antimafia in cui spiega di non ritenere opportuna in questo momento una sua Audizione , come... Continua a leggere>>

Filippetti: «Nel Pd non prendiamo lezioni di coerenza» - Non bastava il trambusto per il documento interno nel quale una ventina di componenti della direzione provinciale hanno messo sotto accusa Schlein, emiliano e la segretaria provinciale Anna Filippetti ... Continua a leggere>>

La fuga di emiliano che diserta l'Antimafia - Salta l'audizione del governatore sulla mafia a Bari e sui rapporti tra i boss e Decaro: "Parlo solo dal 10 maggio" ... Continua a leggere>>

emiliano convocato dall'Antimafia per il 10 maggio - Il presidente della Regione Puglia Michele emiliano è stato convocato dalla commissione parlamentare antimafia per il prossimo 10 maggio, per un'audizione in merito ai rischi di infiltrazioni mafiose ... Continua a leggere>>