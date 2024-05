Milena Santirocco scomparsa a Lanciano | il telefono spento - il profilo Facebook cancellato e la ruota bucata I dubbi della famiglia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 3 maggio 2024)lasciando tantialla sua. Le tracce di, 54enne insegnante di ballo di, si sono perse da domenica. L’ultimo punto di riferimento, quello dal quale sono parte le ricerche, è un parcheggio sul lungomare di Torino di Sangro marina, lungo la costa dei Trabocchi, nel Chietino: è lì che è stata ritrovata la sua auto, una Renault Clio, lasciata aperta e con uno pneumatico bucato. Nessun riferimento dal cellulare, agganciato per l’ultima volta da una cella telefonica alle 18.37. Aveva postato alcune foto nelle stories di WhatsApp alle 15.38, poi non ha più scritto né risposto a nessuno. Era già in zona da un po’, questo è certo, perché le telecamere hanno inquadrato l’auto alle 14.30. È seguito un silenzio di ormai cinque giorni. Le ricerche, ...