Incentivi auto, in attesa di quelli statali Hyundai lancia il suo bonus da 1.500 euro (Di martedì 7 luglio 2020) In attesa degli Incentivi statali per il settore dell’auto che scatteranno a partire dal 1 agosto 2020 e previsti nel Decreto Rilancio appena varato dal governo, Hyundai ha lanciato la sua (“Maxi”) campagna di rottamazione valida fino al 31 luglio. Questa infatti prevede interessanti agevolazioni per l’acquisto di modelli della casa coreana: dalla Ioniq, la gamma green, alla i-Range che comprende i modelli i10, i20 e i30, passando per quella dei suv, con Tucson, Kona e Santa Fe, sia benzina e diesel, sia nelle versioni elettrificate. Per l’acquisto di un modello Hyundai con rottamazione di un veicolo di almeno 10 anni di anzianità, l’incentivo è di 1.500 euro, cumulabile con una delle due tipologie di voucher previste. Il voucher “Loyalty”, destinato a chi ha già un modello del costruttore di Seul, premia la ... Leggi su ilfattoquotidiano

dellorco85 : Se venisse confermato l'aumento dell'ecobonus, in alcune zone dove ci sono anche bonus locali (cumulabili con incen… - meb : Gli incentivi al mondo dell’auto sono fondamentali. Guardate la differenza tra ciò che accade in Francia e ciò che… - Noovyis : (Incentivi auto, in attesa di quelli statali Hyundai lancia il suo bonus da 1.500 euro) - - MarcoScafati1 : #Incentivi #auto, in attesa di quelli statali #Hyundai lancia il suo #bonus da 1.500 euro - infoiteconomia : Incentivi auto a Milano, ecco come ottenerli -